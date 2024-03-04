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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل شهر الخير.. الشرطة تجوب القرى والنجوع لتوزيع المساعدات على المواطنين| شاهد

صدى البلد

أطلقت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر إحتياجاً لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات (بنى سويف – البحيرة – السويس – الغربية – الإسكندرية)، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.  

تأتى تلك المبادرات الإنسانية فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

 يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

كما يأتي ذلك استمراراً للجهود التى تبذلها جميع الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية وذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. 

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الأسر الأكثر احتياجا المبادرات الإنسانية المساعدات العينية المشاركة المجتمعية توزيع المساعدات شهر رمضان وزارة الداخلية

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