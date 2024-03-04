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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

هكذا تنظر واشنطن لجارتها المزعجة.. 5 قضايا رئيسية على المحك للأمريكان في الانتخابات المكسيكية المقبلة عام 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يكاد يكون من المؤكد أن المكسيك على وشك تعيين أول رئيسة لها، وذلك في ظل سيطرة النساء على قوائم الترشح، بل والأكثر تقدما في استطلاعات الرأي، وذلك بالانتخابات المقرر لها في يونيو 2024، حيث يتم انتخاب رئيسا للبلاد لمدة 6 سنوات لانتخاب الرئيس، ولكن المؤكد أن هناك قضايا محورية تشغل صناع القرار الأمريكي، وذلك عند النظر إلى انتخابات جارتها المزعجة، المصدر الأول للمهاجرين والمخدرات للداخل الأمريكي. 

وبحسب الأنباء الواردة من العاصمة المكسيكية، تتقدم مرشحة الحزب الحاكم كلوديا شينباوم في استطلاعات الرأي في السباق المؤدي إلى انتخابات الثاني من يونيو، والمرشحة للمركز الثاني هي أيضا امرأة، فالرجل الذي يترشح لحزب ثالث صغير ليس لديه أي فرصة للفوز، ويمنع القانون الرئيس الشعبي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من الترشح لفترة ولاية أخرى مدتها ست سنوات، كما يترشح شينباوم عن حزبه مورينا، وتخوض سيدة الأعمال وعضو مجلس الشيوخ ومسؤولة شؤون السكان الأصليين، زوتشيتل غالفيز، معركة شاقة، بدعم من ائتلاف يضم جميع أحزاب المعارضة الرئيسية، ومن سيفوز، سيكون عليه التفكير مليا في 5 قضايا ستكون هي كلمة السر في العلاقات مع واشنطن، وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة استيوتش برس الأمريكية. 

 

الهجرة ورقة حاسمة في علاقات البدلين 

 

 

يأتي معظم المهاجرين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك إلى تكساس ونيو مكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا، وقد وافقت المكسيك على بعض الأمور التي ليست ملزمة قانونًا بالقيام بها، مثل نشر حرسها الوطني لاعتقال المهاجرين، وقبول عودة غير المكسيكيين الذين يمرون عبر طريقهم إلى الولايات المتحدة، ولا تمثل الهجرة مشكلة كبيرة في المكسيك، باستثناء الدعوات المطالبة بالمعاملة العادلة للمكسيكيين في الولايات المتحدة.

 

ومن المؤكد تقريبًا أن رئيس المكسيك القادم سيكون لديه الحرية في اتخاذ قرار إما بوقف التعاون مع الولايات المتحدة، أو اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين المتجهين شمالًا، وسيكون أي من الأمرين بمثابة تغيير كبير، ومن المؤكد أن الهجرة ستكون قضية رئيسية بالنسبة لمن سيفوز بالبيت الأبيض في نوفمبر.

 

 

هل يمكن أن يؤثر تصويت المكسيك على تدفق المخدرات؟

 

 

ملف العصابات وتجارة المخدرات من الأمور الهامة داخل أروقة السياسة المكسيكية، وبهذا الشأن، فبدلاً من مواجهة تلك العصابات، تبنى لوبيز أوبرادور ما يعتبر بالنسبة له سياسة عملية تتمثل في زيادة المساعدات الحكومية لاستنزاف مجمع المجندين للعصابات التي تبحث عن مسلحين، ولكن لا يزال من الممكن إقناع العديد من الشباب الفقراء أو المدمنين أو المهملين بحمل السلاح.

وفي عهد لوبيز أوبرادور، كان التعاون في مجال مكافحة المخدرات محدوداً بسبب النزعة القومية؛ فهو لا يحب إدارة مكافحة المخدرات الامريكية في بلاده وينفي أن المكسيك تنتج الفنتانيل، المادة الأفيونية التي تقتل أكثر من 70 ألف أمريكي كل عام، ومن الممكن أن يأخذ الرئيس المقبل وجهة النظر هذه إلى مستوى أعظم من التطرف أو أن يقرر التعاون بشكل أكبر مع تزايد الأدلة التي تؤكد أن عصابات المخدرات لا تتوافق مع السلام الداخلي .

 

 

كيف سيؤثر التصويت في المكسيك على اقتصادها؟

 

 

وفي الثمانينيات، كان بوسع الولايات المتحدة أن تهدد بإغلاق الحدود في أي وقت تغضب فيه الحكومة المكسيكية واشنطن. لقد ولت تلك الأيام، وقد انتقلت مصانع الأجهزة وقطع غيار السيارات والسيارات الأمريكية إلى المكسيك، وهي بحاجة إلى شحنات يومية من قطع الغيار، وعلى حد تعبير لوبيز أوبرادور، "لم يتمكنوا من الصمود، ربما ليوم واحد، ولكن ليس لأسبوع" مع حدود مغلقة، وهكذا أصبحت المكسيك - وليس الصين - الآن أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتعتمد أسواق الولايات المتحدة على المكسيك في الحصول على المنتجات الطازجة وأشياء أخرى كثيرة، وربما أصبحت العلاقة الاقتصادية الآن ببساطة «أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل».

 

وتعتمد المكسيك أيضًا على الأموال التي يرسلها المواطنون الذين يعيشون في الخارج إلى وطنهم – معظمهم في الولايات المتحدة، ففي العام الماضي، أرسل المهاجرون المكسيكيون إلى وطنهم مبلغًا قياسيًا قدره 63.3 مليار دولار . ويتجاوز الدخل من التحويلات المالية ما تكسبه المكسيك من السياحة وصادرات النفط وأغلب السلع المصنعة، لذا يعد هذا الملف من أهم الملفات في شكل العلاقة بين الرئيس الجديد للمكسيك، والإدارة الأمريكية.

 

 

هل سيُظهر التصويت في المكسيك ظهور شعبوية لاتينية جديدة؟

 

 

لقد شهدت أميركا اللاتينية تقلبات دورية من اليسار إلى اليمين لعقود من الزمن. وسرعان ما تم استبدال الرؤساء الذين ينفقون بسخاء، والذين كانوا أصدقاء لإيران أو روسيا، بالمحافظين الجدد، والعكس صحيح، ويبدو أن موجة شعبوية أوقفت تقلبات البندول الطبيعية في المنطقة بحدثين رئيسيين في الأشهر الأخيرة ــ إعادة انتخاب رئيس السلفادور المتشدد ناييب بوكيلي بأغلبية ساحقة، وانتصار الزعيم التحرري خافيير مايلي في الأرجنتين.

ومن الممكن أن يؤدي فوز مورينا في الثاني من يونيو، إلى ترسيخ الشعبوية لمدة 12 عاماً في المكسيك، وهو ما من شأنه في الأساس إحياء الفكرة القديمة المتمثلة في وجود نظام كاريزمي قومي يقوم على توزيع الصدقات باعتباره الحزب الدائم في السلطة، ولقد أبقت المجر على رئيسها الشعبوي في السلطة لما يقرب من 15 عاما، ولكن الرقم القياسي العالمي يحمله الحزب الثوري المؤسسي الحاكم القديم في المكسيك، الذي احتفظ بالرئاسة لمدة 71 عاما متواصلة.

 

هل ستبقى الديمقراطية المكسيكية على قيد الحياة؟

 

 

لقد حاولت لوبيز أوبرادور بقوة إلغاء الضوابط والتوازنات، والرقابة التنظيمية، ودور المنظمات غير الحكومية، وقد اكتسب سلطة مركزية أكبر من أي رئيس آخر منذ ذروة الحزب الثوري المؤسسي في السبعينيات، وهو العصر الذي أعرب فيه عن حنينه الصريح، وكانت أداته الرئيسية في الحكم هي الجيش، الذي بنى مجموعة من السكك الحديدية وشركات الطيران والمطارات والفنادق، ولكن حتى الآن لم يتورط الجيش المكسيكي، على عكس العديد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى، في السياسة من خلال الانقلابات أو الترشيحات منذ الأربعينيات، ولكن كثيرين يشعرون بالقلق من أن استمرار هيمنة حزب مورينا قد يعرض هذا الترتيب القديم للخطر .

 

وأيًا كان الفائز، فإن الرئيس المنتهية ولايته يترك كومة من المشاريع والالتزامات والديون الطموحة غير المكتملة، وقد تعهد لوبيز أوبرادور بالتقاعد تماما من السياسة بعد أن يترك منصبه، ولكن قِلة من الناس يعتقدون أن الرجل الذي قضى كل دقيقة من استيقاظه على مدى السنوات الثلاثين الماضية في القيادة نحو أهدافه السياسية، فلن يتخلى عن ذلك بهذه السهولة.

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