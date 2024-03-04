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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا وتمارس التطهير العرقي

رياض منصور
رياض منصور

قال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إنّ حرية الشعب الفلسطيني ليست هبة ولا تعطى كمنحة، لأنها حق من حقوق الفلسطينيين، مشددًا على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم التجويع سلاحا، ولا بد من وضع حد للإبادة الجماعية في غزة.

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مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: لا بد من وضع حد لحرب الإبادة الجماعية

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لماذا لا يحل الإسقاط الجوي الأمريكي مشكلة الجوع في غزة؟

وأضاف "منصور"، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: أن "فلسطين تتعرض للإبادة والفصل العنصري والتطهير العرقي والسبب هو أن من يرتكبون هذه الجرائم على قناعة تامة بأنهم لن يتعرضوا للمسائلة".

ولفت إلى أن القادة الإسرائيليين يتحدثون عن الجرائم التي يرتكبونها وتلك الجرائم التي يعتزمون ارتكابها ويعتمدون القوانين والميزانيات والاستراتيجيات العسكرية التي تسمح بارتكاب هذه الجرائم.

وتابع: "لعقود طويلة، تُرك الضحايا الفلسطينيين حتى يقتلوا ويشوهوا ويطردوا وتؤخذ حقوقهم ويحرمون من الحقوق الأساسية الخاصة بهم حتى وصل الأمر إلى هذه المذبحة التي نراها في قطاع غزة". 
 

رياض منصور إسرائيل غزة الاحتلال الاسرائيلي فلسطين الشعب الفلسطيني

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