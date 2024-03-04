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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: لا بد من وضع حد لحرب الإبادة الجماعية

مندوب فلسطين في الأمم
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة

قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن منع عدة مرات من وضع حد لفظائع الاحتلال في قطاع غزة.

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وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، أن إسرائيل تقوم بتجويع شعبنا وقصفه وقتله وتهجيره، مشددا أنه لا بد من وضع حد لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

 

وتابع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في حربها على الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى عدد كبير من الأطفال في قطاع غزة يموتون جوعا ولا بد من وقف ذلك.

 

واسترسل مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: على إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، متابعا: ندعو أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لأي مشروع يوقف الجرائم ضد الإنسانية.

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