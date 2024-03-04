أخبار الفن.. محمد حماقى يرفع علم فلسطين بحفل نيويورك وتفاصيل دور ابن حمادة هلال في المداح 4

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

يواصل فريق عمل مسلسل جري الوحوش تصوير أحداثه حتى بداية الشهر الكريم، حيث انتهى المخرج عبد العزيز حشاد من تصوير 80٪ من مشاهد المسلسل استعدادا لعرضه فى موسم رمضان 2024.



المسلسل بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .



تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى الفنانة فيفي عبده فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير الراديو بيضحك على إذاعة 9090 وذلك يوم الخميس القادم فى تمام الساعة الخامسة مساء.



وتتحدث فيفي عبده خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والكواليس سواء على المستوى الفني أو الحياة الشخصية.



حرص المطرب محمد حماقى على دعم القضية الفلسطينية خلال إحيائه حفل بولاية نيويورك ضمن جولته الأوروبية هناك.



أثناء غناء حماقى قرر أحد المتواجدين من الحضور رفع العلم الفلسطيني وطالبه حماقى بجلب العلم على المسرح وسط هتافات بين الجمهور وحماقى قائلا: النصر قريبا لفلسطين.



قدم حماقى خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة والتى طرحها الصيف الماضي.



أعلن المخرج بيتر ميمي انتهاء تصوير مشاهد حسن الصباح لكريم عبد العزيز استعداد لعرضه فى رمضان 2024.



نشر بيتر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور من أخر أيام تصوير حسن الصباح وكتب عليها قائلا: انهاردة كان اخر يوم لحسن الصباح، شكرا استاذ كريم على الدعم و المجهود والالتزام و الحماس، شكرا استاذ عبدالرحيم كمال على حسن الصباح، شكرا لاكتر فريق اخراج مخلص.

يشارك يوسف حماده هلال فى الجزء الرابع من مسلسل المداح والذى يقوم ببطولته والده حماده هلال.



ويجسد يوسف ابن حمادة هلال شخصية داوود نجل الفنانة صفاء جلال، فى أولى تجاربه التمثيلية.



وتدور احداث مسلسل "المداح اسطورة العودة" حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.