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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد حماقى يرفع علم فلسطين فى حفل نيويورك

حماقى يرفع علم فلسطين
حماقى يرفع علم فلسطين

حرص المطرب محمد حماقى على دعم القضية الفلسطينية خلال إحيائه حفل بولاية نيويورك ضمن جولته الأوروبية هناك.

أثناء غناء حماقى قرر أحد المتواجدين من الحضور رفع العلم الفلسطيني وطالبه حماقى بجلب العلم على المسرح وسط هتافات بين الجمهور وحماقى قائلا: النصر قريبا لفلسطين.

قدم حماقى خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة والتى طرحها الصيف الماضي.
 

ومن المفترض أن يستكمل حماقى جولته بإحياءه حفل بولاية ديترويت.
 

حفل محمد حماقى فى السعودية


أحيا  المطرب محمد حماقى حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية ضمن احتفالات عيد الحب.

قدم حماقى خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا.

قدم محمد حماقي، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (لو هتسيب، من قلبي بغني، لمون نعناع، نفسي أبقى جنبه)، وغيرها من الأغاني. 

محمد حماقي نيويورك المطرب محمد حماقى

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