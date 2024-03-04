رسالة بيتر ميمي فى أخر يوم تصوير لحسن الصباح .. تعرف عليها

أعلن المخرج بيتر ميمي انتهاء تصوير مشاهد حسن الصباح لكريم عبد العزيز استعداد لعرضه فى رمضان 2024.



نشر بيتر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور من أخر أيام تصوير حسن الصباح وكتب عليها قائلا: انهاردة كان اخر يوم لحسن الصباح، شكرا استاذ كريم على الدعم و المجهود والالتزام و الحماس، شكرا استاذ عبدالرحيم كمال على حسن الصباح، شكرا لاكتر فريق اخراج مخلص.

يا رب اكرمنا من عندك.



برومو مسلسل الحشاشين



ونشر كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

ظهر كريم فى البرومو داخل البحر، ويحاول النجاة من الغرق، ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.

وشوّق المخرج بيتر ميمي عشاق الدراما للعمل الكبير مسلسل "الحشاشين" والمقرر أن ينافس في موسم رمضان 2024، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

مسلسل الحشاشين يدور حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمي.