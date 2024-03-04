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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فريق عمل مسلسل جري الوحوش يواصل تصوير أحداثه حتى بداية رمضان

مسلسل جري الوحوش
مسلسل جري الوحوش

يواصل فريق عمل مسلسل جري الوحوش تصوير أحداثه حتى بداية الشهر الكريم، حيث انتهى المخرج عبد العزيز حشاد من تصوير 80٪  من مشاهد المسلسل استعدادا لعرضه فى موسم رمضان 2024.

المسلسل بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

العمل ماخوذ من فيلم جري الوحوش ، والذى سبق وان قدمه المخرج علي عبد الله الخالق ، ومن تاليف الراحل محمود ابو زيد  وبطولة محمود عبد العزيز ونور الشريف وحسين فهمي.
 

فيلم جري الوحوش  تدور أحداثه حول سعيد  ونبيل صديقان، حيث  يعاني سعيد من عدم الإنجاب، فيقرر نبيل الطبيب مساعدته بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق زرع جزء من مخ رجل فقير له، يعاني عبدالقوي -الذي تبرع بالجزء المطلوب- بعد العملية من حالة إعياء شديدة، أما سعيد فزوجته لا تستطيع الإنجاب برغم نجاح العملية، وتتأزم الأمور.
 

مسلسل جرى الوحوش عبد العزيز حشاد موسم رمضان 2024

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