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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الخميس.. فيفي عبده ضيفة الإعلامية فاطمة مصطفى في الراديو بيضحك

فيفي عبده
فيفي عبده

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى الفنانة فيفي عبده فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير الراديو بيضحك على إذاعة 9090 وذلك يوم الخميس القادم فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وتتحدث فيفي عبده خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والكواليس سواء على المستوى الفني أو الحياة الشخصية.
 

 

فيفي عبده ترد على توقعات ليلى عبد اللطيف بوفاتها


 وعلقت فيفي عبده خلال حلولها ضيفة على الإعلامي اللبناني محمد قيس، عن توقعات «ليلى عبداللطيف» لها؛ وقالت:" فيفي عاشقة للحياة وتريد أن تعيش المزيد، زيدد من سن رحيلي، لترد عليها الأخيرة مازحة بأنها ستجعله في الـ90.

 

هجوم على فيفي عبده

وتعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم من متابعيها بعد تصريحاتها المسيئة عن محمد عبده، مما عرض  الفيديو للحذف.

 

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع انستجرام: أولا فنان العرب الكبير محمد عبده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نشرت فيديو لأغنية عاجبتني لـ شيرين عبد الوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير.


وأضافت فيفي عبده: لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورا ودا عيب إني مكملتش دراستي ومقرتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها وطبعا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده.

 

الإعلامية فاطمة مصطفى الفنانة فيفي عبده إذاعة 9090

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