صور وتفاصيل دور يوسف نجل حمادة هلال في المداح 4

يشارك يوسف حمادة هلال فى الجزء الرابع من مسلسل المداح والذى يقوم ببطولته والده حمادة هلال.



ويجسد يوسف ابن حمادة هلال شخصية داوود نجل الفنانة صفاء جلال، فى أولى تجاربه التمثيلية.



وتدور أحداث مسلسل "المداح أسطورة العودة" حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

ويضم الجزء الرابع عددا كبيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم حمادة هلال ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ومحمد دياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.



