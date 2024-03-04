وزيرة خارجية هولندا: دور مصر في المنطقة "حيوي وحتمي".. فيديو

أكدت وزيرة الخارجية الهولندية، هانكي بروينز سلوت، أنّ هناك خطرا وشيكا للتصعيد في منطقة الضفة الغربية، نتيجة تصاعد وتيرة العنف بين المستوطنين، بالإضافة إلى العمليات العسكرية في البحر الأحمر.

وناشدت سلوت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي ويعمل على منع التصعيد وتهدئة الوضع في البحر الأحمر، مع ضمان مرور السفن والأفراد.

واختتمت وزيرة الخارجية الهولندية معربة عن شكرها وثنائها على دور مصر الحتمي والحيوي في هذا الصدد، مع مواصلة التعاون الممتاز مع الدولة المصرية.

