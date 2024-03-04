نورهان: تعلمت في مدرسة أخرجت أبطال مسرحية "أبناء ونيس"

قالت الفنانة نورهان، إنّ المدرسة التي كنت أدرس فيها أخرجت أبطال مسرحية “أبناء ونيس” لأنها مدرسة تتميز بإدارة مستنيرة.

وأضافت "نورهان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "الطلاب مميزون ويحبون المدرسة كما أنهم يبيتون هناك أحيانا للعمل على مشروعاتهم الدراسية أو حضور بروفات المسرحية".

وتابعت: "في البداية، ومنذ 3 سنوات، لم يكن الأهالي رأوا النتيجة، لذلك كانوا متوجسين بعض الشيء، وفي بعض الأحيان كانت تمتد البروفة لـ12 ساعة، ولكن الأهالي أصبحوا سعداء لأن هذا الأمر يلهي أبناءهم عن استخدام الهواتف الخليوية".

وواصلت: "حققنا توازنا كبيرا بأن جعلنا يبذلون جهدا كبيرا ويخرجون قدرا كبيرا من الطاقة السلبية، حيث يستخدم الطلاب المسرح والتعابير الحركية وكل ما له علاقة بفنون المسرحية، كما نمرن أدمغتهم على تصاميم الإضاءة والديكورات وتشغيل الميكروفونات".