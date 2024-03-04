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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نورهان: مشروع المسرح المدرسي مبهج وإضافة كبيرة لحياتي

الفنانة نورهان
الفنانة نورهان

تحدثت الفنانة نورهان، عن تجربتها الإخراجية لمسرحية "أبناء ونيس" لدى المدرسة التي تدرس فيها اللغة الإنجليزية، قائلة: "في بداية البروفات، وتحديدا في الأسبوع الأول واجهت مشكلة تتمثل في كثرة استخدام الطلاب هواتفهم الشخصية".

أضافت "نورهان"، في حوارها مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "في البداية اتسمنا بالمرونة بين الترهيب والترغيب وأساليب التربية التي تعلمناها وأساليب التربية الحديثة وفي النهاية استجاب الطلاب لنا".

وتابعت: "أشعر بالنجاح لأن الطلاب أدمنوا العمل الفني ويريدون الاستمرار في العمل بالدراما دائما، وفي ليلة العرض يبكي فريق العمل بسبب فرحة أولياء الأمور بالمهارات التي تعلمها أبناؤها، وبالتالي، فإن مشروع المسرح المدرسي مبهج جدا وإضافة كبيرة لحياتي".

أبناء ونيس برنامج الخلاصة مشروع المسرح أولياء الأمور التربية

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