انخفاضات مضاعفة.. الديهي يكشف مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الأسعار

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي أكد أنه تلقى توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ المصرية وأن تكون الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن": "هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة في الموانئ".

وأضاف نشات الديهي: "أنه بعد دخول دفعة من أموال صفقة رأس الحكمة اصبح هناك دولار في البنك المركزي وانعكس الأمر على أسعار الدولار في السوق السوداء ".

وتابع نشات الديهي: " عندما يتم الإفراج عن الأغذية والأدوية والأعلاف سيكون هناك انخفاضات مضاعفة في الأسعار بسبب زيادة المعروض ".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال متابعته اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، عن توجيهات الرئيس السيسي بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.