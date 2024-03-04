بعد توجيهات الرئيس.. بشرى سارة لانخفاض أسعار الأدوية والسلع والدواجن والبيض

أشادت النائب مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

انخفاض أسعار السلع والادوية

وقالت “الكسان” لصدى البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسي يتنعكس علي أنخفاض أسعار السلع والدواء والدواجن والبيض الفترة المقبلة بالاضافة إلى استمرار انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بسبب صفقة راس الحكمة مما سيحدث انضباط في السوق وتلبية لاحتياجات المواطنين خصوصا في شهر رمضان.

وطالبت عضو مجلس النواب بالضرب بيد من حديد ومعاقبة تجار الأزمات الذين يقومون باستغلال الأزمات الاقتصادية من أجل التربح بطرق غير شرعية.