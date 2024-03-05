تحدث الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن مبادئ وأسس صيام شهر رمضان الكريم.

وقال أحمد كريمة في حواره مع برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"،: "يوم الإثنين المقبل سيكون أول يوم في شهر رمضان الكريم".

وأضاف أحمد كريمة:"المسلمون يبدأون صيام شهر رمضان الإثنين المقبل، والأخوة الأقباط يبدأون الصوم الكبير يوم الإثنين المقبل أيضا".

وتابع أحمد كريمة :" يجب أن نستقبل شهر رمضان بالتوبة والاستغفار لله- عز وجل-، وشهر رمضان بداية عام جديد للأعمال الصالحة".

وأكمل أحمد كريمة: "يجب أن يتم الحصول على المعلومات الدينية التي ترتبط بشهر رمضان من أهل العلم والمتخصصين في الأزهر الشريف".