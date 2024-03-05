تسوبيل: لم أخسر من الزمالك خلال تدريبي للأهلي.. ونهائي الكأس خارج التوقعات

أكد راينر تسوبيل المدير الفني السابق لفريق الأهلي، أنه لم يخسر أي مباراة أمام نادي الزمالك في مباريات القمة في أثناء تدريب القلعة الحمراء في الفترة التي قاد فيها الفريق.

وقال راينر تسوبيل المدير الفني السابق لفريق الأهلي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مباريات الأهلي والزمالك خارج التوقعات، بغض النظر عن نتائج الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، أو بطولتي دوري أبطال إفريقيا، أو الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف: "لم أخسر من نادي الزمالك خلال تدريب النادي الأهلي، وهذا أمر يحسب لي في مسيرتي التدريبية مع القلعة الحمراء".