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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ابنه مش مصدق.. ماذا قال مرتضى منصور لصدى البلد بعد وفاة حلمي بكر

صدى البلد

أكد المستشار مرتضى منصور محامي هشام حلمي بكر في لقاء لصدي البلد ، أن نجل الموسيقار حلمي بكر يشك أن الوفاة غير طبيعية و إن كان هناك إهمال أثناء مرضه في تلاقي الرعاية الصحية
و اضاف مرتضى منصور حلمي بكر فقدنا قامه كبيرة جداً الموسيقار القدير حلمي بكر لن يعوض البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب 


يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار وغيرهم. 

 

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