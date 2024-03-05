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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل أجنبي يثير جدلاً بتزوجه من هذه المرأة.. ما القصة؟

صدى البلد

أثار حلاق تركي حالة من الجدل إثر إعلان زواجه من رجل بريطاني متحول إلى امرأة. 


وفقاً لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقى الزوجان بينما كان الرجل المتحول إلى امرأة يقضي إجازته في اسطنبول مع شقيقته أثناء خضوعها لعملية جراحية. 

تفاصيل


وأثناء تواجده في العاصمة التركية، تواصل الرجل المتحول مع امرأة، تدعى شين هاردينج، 28 عامًا، من خلال تطبيق مواعدة.

وأعلن الزوجان المثيران للجدل بين معارض ومؤيد لعلاقتهما أن اللغة لم تكن عائقًا في تواصلهما بفضل استخدامها لترجمة جوجل على مدار عام كامل قبل زواجهما.

وعلق الأجنبي على زواجه: "لم أعتقد أبدا أنني سأتزوج، ولقد كان يوم  زفافنا أفضل يوم على الإطلاق، لا أستطيع أنا أصف ما شعرت به، كان يومًا ممتعًا حقًا، وكان وقتًا رائعًا مع جميع عائلتنا وأصدقائنا".

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