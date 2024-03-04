سائح بريطاني يواجه عقوبة الإعدام لبيعه المخدرات في "جزيرة الموت" بتايلاند

يواجه سائح بريطاني حقيبة ظهر عقوبة الإعدام بعد القبض عليه بتهمة بيع المخدرات في "جزيرة الموت" سيئة السمعة في تايلاند.

اتُهم أندرو جون بريت (36 عامًا) بتجارة حبوب إكستاسي ومسحوق LSD للسياح في حانة "إسكوبار" على جزيرة كوه تاو.

تلقت الشرطة بلاغًا من أحد الزبائن المعنيين وقامت بمراقبة بريت لمدة خمسة أشهر قبل القبض عليه في 29 فبراير.

وعثر الضباط على ما يُزعم ​​0.54 جرام من حبوب إكستاسي في كيس بلاستيكي و 25 حبة إكستاسي و 75 ورقة LSD من بين ممتلكاته.

تزعم الشرطة أن بريت كان يغادر شقته كل يوم في الساعة 8 مساءً لبيع المخدرات في حانة "إسكوبار"، ليس بعيدًا عن المكان الذي قُتل فيه السياح البريطانيان هانا ويذيريدج وديفيد ميلر بوحشية على الجزيرة عام 2014.

وقال شرطي لم يُذكر اسمه: "اعترف المشتبه به بأن جميع المخدرات التي عُثر عليها تخصه. وقال إنه يبيع حبوب إكستاسي للسياح بسعر 1000 باهت لكل حبة، بينما تُباع ورقة LSD بسعر 100 باهت لكل ورقة."

وجهت إلى بريت تهمة حيازة مخدرات من الفئة الأولى بقصد التوزيع. وقد يواجه حكما بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام، وذلك بحسب مدى جدية القضية في نظر القضاة.

أُطلق على جزيرة كوه تاو لقب "جزيرة الموت" بعد مقتل السائحين البريطانيين هانا ويذيريدج وديفيد ميلر هناك عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت المزيد من القصص حول وفاة سياح بطرق غير مفسرة على الجزيرة.

يتهم خبراء شرطة تايلاند الفاسدة ومجموعة من العائلات القوية التي يُزعم أنها تدير الجزيرة بالتستر على الحقيقة بشأن هذه الوفيات.