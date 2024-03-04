عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سائح بريطاني يواجه عقوبة الإعدام لبيعه المخدرات في "جزيرة الموت" بتايلاند

صدى البلد

يواجه سائح بريطاني حقيبة ظهر عقوبة الإعدام بعد القبض عليه بتهمة بيع المخدرات في "جزيرة الموت" سيئة السمعة في تايلاند.

اتُهم أندرو جون بريت (36 عامًا) بتجارة حبوب إكستاسي ومسحوق LSD للسياح في حانة "إسكوبار" على جزيرة كوه تاو.

تلقت الشرطة بلاغًا من أحد الزبائن المعنيين وقامت بمراقبة بريت لمدة خمسة أشهر قبل القبض عليه في 29 فبراير.

 وعثر الضباط على ما يُزعم ​​0.54 جرام من حبوب إكستاسي في كيس بلاستيكي و 25 حبة إكستاسي و 75 ورقة LSD من بين ممتلكاته.

تزعم الشرطة أن بريت كان يغادر شقته كل يوم في الساعة 8 مساءً لبيع المخدرات في حانة "إسكوبار"، ليس بعيدًا عن المكان الذي قُتل فيه السياح البريطانيان هانا ويذيريدج وديفيد ميلر بوحشية على الجزيرة عام 2014.

وقال شرطي لم يُذكر اسمه: "اعترف المشتبه به بأن جميع المخدرات التي عُثر عليها تخصه. وقال إنه يبيع حبوب إكستاسي للسياح بسعر 1000 باهت لكل حبة، بينما تُباع ورقة LSD بسعر 100 باهت لكل ورقة."

وجهت إلى بريت تهمة حيازة مخدرات من الفئة الأولى بقصد التوزيع. وقد يواجه حكما بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام، وذلك بحسب مدى جدية القضية في نظر القضاة.

أُطلق على جزيرة كوه تاو لقب "جزيرة الموت" بعد مقتل السائحين البريطانيين هانا ويذيريدج وديفيد ميلر هناك عام 2014. 

ومنذ ذلك الحين، ظهرت المزيد من القصص حول وفاة سياح بطرق غير مفسرة على الجزيرة.

يتهم خبراء شرطة تايلاند الفاسدة ومجموعة من العائلات القوية التي يُزعم أنها تدير الجزيرة بالتستر على الحقيقة بشأن هذه الوفيات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

يزن 62 طناً.. تفاصيل الكنز المعثور عليه أسفل المستشفى الجامعي

لحظة النطق بإعدام مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت بقضية أحداث المنصة|فيديو

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

ضحية سائق أوبر .. مصدر يكشف تطورات حالة حبيبة الشماع الصحية

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

ترشيحاتنا

مشروعا يفتح كنوزًا لمصر.. ماذا يحدث على جانبي قناة السويس؟

وظائف خالية للشباب قدم الآن

برشلونة مهدد بخسارة نجمه في الكلاسيكو

بوادر صلح.. مصدر مقرب يكشف حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي

الرئيس الفلسطيني يصل تركيا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام

أمريكا: "المفاوضات الحساسة" الحل لإنهاء حرب غزة وليس قرار مجلس الأمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبي وشك|ابنة محمد فؤاد تخطف التريند.. كيف ظهرت وماذا قالت عن والدها؟

"هيتجوزوا رسمي".. صور لـ جورجينا ورونالدو تثير الجدل على السوشيال

أصغر من بعض.. أصالة وأحلام تخطفان الأنظار بإطلالات لافتة

فوق الركبة.. أسما إبراهيم تبرز أناقتها بإطلالة شتوية

فيديو

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

انفراجة جديدة.. الإفراج عن البضائع بالموانئ والأولوية للأغذية والأدوية

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ