وكيل صحة سوهاج يُشدد على جودة الخدمة الطبية المُقدمة للمواطنين

تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، خلال زيارة مسائية على مستشفى طهطا العام بحضور الدكتور أيمن خلف مدير المستشفى، والدكتورة شيماء أحمد مدير إدارة الطوارئ وتفقد خلالها وكيل وزارة الصحة أقسام الإستقبال والطؤاري والرعايات المركزة وبنك الدم والمعمل، وكذلك قسم الأشعة والنساء والعمليات ووحدة الحضانات.

ولفت إلى بدء تشغيل الحضانات التي قامت وزارة الصحة بدعم المستشفى بها ليصبح عدد الحضانات بالمستشفى 31 حضانة، مشيداً بالعمل داخل المستشفي، مؤكداً على الحفاظ على ذلك المستوى وتطويره بصورة مستمرة لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين.

صحة سوهاج

جاء ذلك استمراراً لتفقد سير العمل للمنشآت الصحية بالمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف الزيارات التفقدية ومتابعة سير العمل بصورة مستمرة للوقوف علي مدي إنضباط الفرق الطبية بالمنشأت والتزامهم وكذلك متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج، مستشفى جهينة المركزي، وذلك بحضور الدكتور أمجد عادل مدير المستشفى والدكتور عاصم عبدالنعيم مدير الإدارة الصحية بجهينة والدكتور محمد مرتضي وكيل المستشفى، حيث تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الإستقبال والطؤاري والمعمل والأقسام الداخلية والنساء والغسيل الكلوي والحضانات والتي تضم 22 حضانة، كذلك عمليات الجراحة والتي تضم 4 حجرات للعمليات.