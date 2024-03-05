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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

30 شركة مصرية تبحث اليوم في كينيا إمكانية تعزيز التجارة بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تبدأ اليوم فعاليات اللقاءات الثنائية للبعثة التجارية المصرية إلى دولة كينيا والتي تقام في الفترة من 3 وحتى 6 مارس الجاري بتنظيم من كلا من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية  وبالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية لتطوير المجتمع – "مشروع تريد "ومشاركة شركة أي تي ال لوجستيك مصر والبنك التجاري الدولي بكينيا.

 
تشارك في البعثة  30 شركة مصرية منها 20 أعضاء من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة و10 أعضاء من المجلس التصديري لمواد البناء.


وصل الوفد المصري إلى كينيا مساء أول أمس وبدأ مهمته بزيارة الأسواق في كينيا للتعرف على طبيعة المنتجات والسلع وتحديد القدرة على تسعير منتجاتهم والاطلاع على المنتجات المنافسة بالسوق الكيني وذلك بالنسبة للقطاعات المشاركة في البعثة من كلا المجلسين وهي البلاستيك والمطاط- المواسير- مواد العزل والتبطين- المنظفات- الكيماويات المتخصصة – أكاسيد الحديد والمواد المستخدمة في تمهيد الطرق ومواد البناء والتشطيبات والسيراميك.


ثم تم عقد اجتماع مع الشركات المشاركة بعد زيارة الأسواق بحضور المستشار التجاري بمكتب نيروبي للنقاش حول اللقاءات الثنائية وماهية الشركات الحضور وفي هذا الصدد أكد خالد أبو المكارم أنه تم العمل على تحضيرات البعثة منذ ثلاثة أشهر وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة سواء كانت الجهات الرسمية والدبلوماسية وكذلك الجهات الاستشارية القائمة على تنسيق اللقاءات الثنائية مع المشترين الأجانب وكذلك اعداد الدراسة والبحوث التسويقية وقياس القدرة الاستيرادية للدول المستهدفة من كل منتج.

يذكر أن الوفد المصري المكون من 30 شركة مصرية وممثلي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ويحي المنشاوي مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي ومن مجلس مواد البناء والحراريات أحمد عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي وعمر منصور وريم محمد من الفريق التنفيذي ومن مشروع تطوير التجارة تريد بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لتطوير وتنمية المجتمع وليد الزمر مستشار التجارة والترويج بمشروع تريد والدكتورة أمل غزال من شركة أي تي ال للشحن واللوجستيات.

التجارية كينيا دولة كينيا المجلس التصديرى المجلس التصديري لمواد البناء الصناعات المعدنية

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