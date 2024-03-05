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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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لمكافحة مرض خطير.. تعديل وراثي لحشرة مصرية لإنقاذ هذه الدولة

صدى البلد

بعوض مُعدل وراثيا.. قد يبدو الأمر غريبا لكن هذا ما تطمح لتنفيذه البرازيل قريبا عبر إطلاق أعداد كبيرة من البعوض المُعدل وراثيا.

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تاتي هذه الخطة لمكافحة الحالات المتزايدة من حمى الضنك، بعدما تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة بالفيروس الذي ينتشر عن طريق البعوض في أول شهرين من هذا العام، أي أكثر بنسبة 226% مما تم الإبلاغ عنه في نفس الفترة من عام 2023.

بحسب مجلة “لايف ساينس” العلمية، تشهد العديد من المدن المختلفة حالة طوارئ، وفي فبراير الماضي، أعلنت ريو دي جانيرو أن تفشي المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة بعد أن سجلت المدينة أكثر من 42 ألف حالة إصابة بالمرض منذ بداية العام.

بحسب وكالة أسوشيتد برس، يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في مناطق معرضة لخطر الإصابة بحمى الضنك، ويتفشى المرض في البرازيل وينتشر باستمرار.

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