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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفهوم "المواطنة" و"تعديل السلوك" ضمن أنشطة قصور الثقافة بمدارس المنيا

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

أقام فرع ثقافة المنيا لقاءات وندوات تثقيفية في عدد من المدارس، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

وشهدت مدرسة السادات الثانوية للبنات لقاء بعنوان "تعديل السلوك وأهميته" أداره الحسيني حسن، واستهلت فعالياته بتعريف د. رشا منصور أخصائي تعديل سلوك وتخاطب، مفهوم تعديل السلوك موضحة أنه يعني تغيير السلوك السلبي إلى سلوك إيجابي مرغوب فيه.

وعن أساليب تعديل السلوك قالت هناك عدة أساليب منها المادي والمعنوي كتقديم الشكر والمدح، وأضافت أنه يمكن استخدام العقاب أيضا كوسيلة لتعديل السلوك العدواني، ولكن بشكل مقنن.

من ناحيتها تناولت د. سحر العوري - أستاذ علم الاجتماع بجامعه المنيا، أهمية تعديل السلوك وأثر ذلك على الفرد والمجتمع، موضحة دور المدرسة في عملية التنشئة الاجتماعية وغرس روح الانتماء والولاء للوطن.

كما أكدت في حديثها ضرورة توطيد العلاقات الأسرية كونها من أهم عناصر السلوك السليم التي تنعكس مباشرة على تصرفات وسلوك الفرد.

واختتم اللقاء بكلمة د. سالي لطفي مدير المدرسة، توجهت خلالها بالشكر لهيئة قصور الثقافة لدورها الفعّال في إثراء الحركة الثقافية بالمحافظة، ونشر الوعي بين الطلاب في شتى المجالات المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

أعقب ذلك تقديم سكتش فني استعدادا لشهر رمضان المبارك بمشاركة مجموعة من طالبات المدرسة نالت إعجاب الحضور.

اللقاء قدم ضمن أنشطة مكثفة تنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وينظمها فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق.

واستمرارا لأنشطة الفرع شهدت مدرسة الشهيد محمد عبد الصمد الإعدادية بمركز مغاغة لقاء بعنوان "المواطنة حقوق وواجبات" تناول خلالها د. جعفر أحمد مفهوم المواطنة موضحا أنها تعني المساواة بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، مشيرا إلى ضرورة نشر ثقافة قبول الآخر، وتربية النشء على الانتماء وحب الوطن من أجل تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتعايش مع الآخرين.

من جهته تحدث د. علاء نصر عن الحقوق التي كفلتها المواطنة سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو دينية أو حقوقا عامة، مشيرا أن كل دولة تمنح مواطنيها تلك الحقوق الأساسية في مقابل الالتزام بالواجبات من أجل بناء مجتمع قائم على السلام وتكافؤ الفرص والمساواة.

وأعقب ذلك فقرة إلقاء شعر، واكتشاف مواهب في مجالات الإنشاد، الغناء والإلقاء، إلى جانب ورشة أشغال يدوية لعمل حقيبة بالخيوط المتنوعة، واختتمت الفعاليات بعرض مسرح عرائس عن أهمية المشاركة المجتمعية بعنوان "أنا.. أنت.. مفيش فرق بينا" تأليف محمد بهجت وإخراج محمد حسن.

فرع ثقافة المنيا لقاءات عدد من المدارس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وزارتي الثقافة والتربية والتعليم

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