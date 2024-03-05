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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير التربية والتعليم السوداني يكشف موعد العودة للمدارس

مدارس السودان
مدارس السودان

 
وجه وزير التربية والتعليم المكلف في السودان محمود سر الختم الحوري، رسالة إلي ولاة الولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي لتهيئة البيئة المدرسية تمهيداً لاستئناف الدراسة في موعد أقصاه السابع عشر من مارس الحالي.

وفي رسالته؛ شدد الحوري على الحاجة إلى العمل الجاد لصرف أجور المعلمين، وذلك وفقاً لما جاء في توصيات الاجتماع التنسيقي لحكام الولايات الذي انعقد في ولاية القضارف في ديسمبر من عام 2023م، وكذلك تبعاً لقرارات لجنة الإعداد للعام الدراسي التي اختتمت اجتماعاتها في التاسع عشر من فبراير السابق.

وقد أصدر الحوري تعليماته لوزارة التربية بولاية نهر النيل بالعمل على إعداد استمارة تُرفق برسالة إلى وزارة الخارجية والقيام بمخاطبة القائمين على الشؤون الثقافية في كافة السفارات والقنصليات التي فيها مراكز للامتحانات.


وأشار إلى أن الهدف من هذا إجراء هو البدء بتوزيع الاستمارات للإحصاء الأولي للطلبة الذين سيتقدمون للامتحانات، وتحديد فترة لإرجاع الاستمارات بعد تعبئتها لتحديد المؤشرات التي بناءً عليها سيتم طباعة ورق الامتحانات وتنظيمها وفق اللغة التي سيُمتحن بها الطالب، بالإضافة إلى دينه، مع التأكيد على أهمية أخذ الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار.

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