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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إم.إس.سي السويسرية تؤكد إصابة سفينتها سكاي 2 بصاروخ قرب عدن باليمن

صدى البلد

أكدت مجموعة الشحن السويسرية إم.إس.سي ، اليوم، إصابة سفينتها سكاي 2 بصاروخ أمس قرب عدن باليمن.

وأوضحت  مجموعة الشحن السويسرية  إن السفينة متجهة لجيبوتي لمزيد من التقييم.

وكشف الجيش الأميركي عن أن الحوثيين أطلقوا صواريخ مضادة للسفن صباح اليوم الثلاثاء جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكر في بيان نشرته وسائل الاعلام الامريكية ، أن الصواريخ الحوثية استهدفت حاويات مملوكة لجهة سويسرية بخليج عدن.

وأضاف: استهدفنا صاروخين كروز مضادين للسفن شكلا تهديدا وشيكا في البحر الأحمر.
 

وفي وقت سابق، غرقت سفينة شحن بريطانية استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر بعد تعرضها لأضرار جراء الهجوم.

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