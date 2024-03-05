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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلفا لـ حسين شريف.. تعيين الطيار أحمد شنن رئيسا لـ "إير كايرو"

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران

أعلنت شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني عن تعيين كابتن طيار أحمد شنن رئيساً جديداً لمجلس الإدارة، وذلك خلفا حسين شريف الذي تقدم باستقالته من المجلس.

وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر له لما بذله من مجهود في النهوض بالشركة خلال 4 سنوات توليه الادارة.

وكان كابتن أحمد شنن يشغل منصب مدير عام العمليات الجوية بالشركة ومدرب معتمد من منظمة ICAO، كما شغل منصب المدير العام للسلامة والجودة بالشركة.

وأعرب مجلس الإدارة عن ثقته في كابتن شنن وأكد ثقته في قدرته على قيادة الشركة في هذا الوقت المهم.

وقدم شنن الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم وأعرب عن التزامه المطلق لتحقيق رؤيه وأهداف الشركة.

وشدد شنن بشكل خاص على أهمية استمرار مسيرة النمو وتنويع الخدمات بما يتماشى مع الأهداف المحددة للخطة الاستراتيجية 2027، حيث تعتمد "إير كايرو" على سجل حافل بالنجاح الممتد على مدار 20 عامًا والاستفادة من الخبرات والتجارب الكبيرة لعامليها القادرة على الحفاظ على مكتسبات إير كايرو وتعزيزها.

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