القبض على لصوص سرقة الكابلات الكهربائية من العقارات بالشيخ زايد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.. وإعترف بإرتكاب (4) وقائع سرقة وبتصريف المسروقات لدى عميليه سيئى النية (مالكى مخزنين خردة) أمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (2 جوال بداخلهما كمية من النحاس والأسلاك والكابلات – مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية").

تم ضبط (عاملين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لقيامهما بسرقة أجزاء من سور حديدى بدائرة القسم.. وإعترفا بإرتكابهما واقعتين سرقة مماثلتين وتصريف المسروقات لدى عميليهما سيئى النية ( تاجر خردة ، مالكة مخزن خردة) أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

وفى مديرية أمن الدقهلية تم ضبط (4 عناصر إجرامية – لـ 3 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بإسلوبى "كسر كالون الباب ، والمفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة جمصة.. وإعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع سرقة بدائرة القسم ، وأرشدوا عن المسروقات.

وتم ضبط (4 عاطلين – لهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة أعمدة إنارة من الطريق بدائرة مركز شرطة الخانكة وإعترفوا بسرقة أعمدة الإنارة على فترات وتحمليها على سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم، أرشدوا عن السيارة المستخدمة وبعض معدات الإصلاح المستخدمين فـى الواقعة، وأضافوا بتصرفهم فـى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئى النية (مالكى مخزنين خردة "لهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما ، وأرشدا عن ( 6 أعمدة إنارة كاملة -11 عامود إنارة مقطعين لأجزاء).

وفى مديرية أمن جنوب سيناء تم ضبط (عامل) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المقهى محل عمله بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه.

وفى مديرية أمن الوادى الجديد تم ضبط (عاطلين) لقيامهما بسرقة جهاز محول طاقة شمسية ومشتملاته من مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة الفرافرة، وإعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام سيارة ربع نقل ملك وقيادة أحدهما، أرشدا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.