بالاشتراك مع مصر.. الأردن ينفذ أكبر عملية إنزالات جوية لمساعدات غزة

قامت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ 8 إنزالات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة ومصر وفرنسا لمساعدات على قطاع غزة.

وتعتبر هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم على قطاع غزة، وذلك استمراراً لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وضمن جسرها الجوي المتواصل لتكثيف المساعدات لأهل القطاع.

وضمت عمليات الإنزال 3 طائرات من نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني؛ طائرة مصرية، و3 طائرات أمريكية، وطائرة فرنسية.

وتأتي عملية الإنزال ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإرسال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة.