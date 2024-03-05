وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع 21 مشروعا بقرية العتمور بكوم أمبو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية لرصد المشكلات والتداخلات وتنفيذ الحلول المناسبة لسرعة إستكمال مشروع توصيل الصرف الصحى بنجع السلام التابع لقرية العتمور بكوم أمبو.

وشدد على مواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان تم القيام بجولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بقرية العتمور بإجمالى 21 مشروع تخدم 25,3 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 18 قرية فرعية وتابع.

حياة كريمة

وأشار إلى أنه تم التواصل مع مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وأيضاً جهاز التعمير وذلك بحضور ممثل دار الهندسة ونائب رئيس مدينة كوم أمبو لشئون القرى ، وأيضاً رئيس وسكرتير قرية العتمور حيث تم الإتفاف على نقل وترحيل كابلات الكهرباء التى تعترض مسار شبكات إنحدار الصرف الصحى الجارى تنفيذها بنجع السلام ضمن مشروع إنشاء محطات الرفع وشبكات ووصلات الصرف الصحى بالقرية وتوابعها والتى بلغ نسب تنفيذها ما بين 70 إلى 90%.

وأوضح أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 11 مشروع بنسبة 100% وتم بدء تشغيلها وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات وعدد من المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب ، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترع وإنشاء الكبارى.

وأشار السكرتير العام المساعد بأنه تم أيضاً تفقد الأعمال الجارية بمشروعات توصيل شبكات مياه الشرب وخطوط الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب تنفيذ وصلت إلى 95% ، لافتاً إلى أنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة والإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .