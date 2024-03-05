عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قت.لى في استهداف دبابة.. حزب الله يعلن تدمير موقع إسرائيلي بضربة صاروخية

حزب الله يدمر موقع
حزب الله يدمر موقع اسرائيلي

أعلن حزب الله، اللبناني، اليوم استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي بضربة صاروخية.

وأضاف أن الضربة أدت إلى إصابات مباشرة بالموقع وتدمير تجهيزاته واندلاع النيران فيه

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام، أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"،بيانا جاء فيه:"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 05-03-2024 دبابة ‏ميركافا في مستعمرة نطوعا أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه ‏وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".‏ 

وأفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق صافرات الانذار الصاروخية في العديد من المستوطنات في الجليل الأعلى، بما في ذلك كريات شمونا وميتولا.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت شرطة الاحتلال إن صاروخا أطلق من لبنان ضرب  كريات شمونة الشمالية، مما تسبب في أضرار في الممتلكات.

حزب الله اللبناني حزب الله صافرات الإنذار ضربة صاروخية كريات شمونة قطاع غزة موقع بركة ريشا الإسرائيلي موقع إسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

موضوعات متعلقة

كيف تكون الصلاة على النبي تامة ؟.. أدركها بـ 17 كلمة

معلومات مثيرة بشأن استهداف صالح العاروري في لبنان

كيف تصلي على النبي ألفا وتفك كربك في دقيقة؟ كررها 500 مرة

الصلاة على النبي.. علي جمعة يكشف صيغة مجربة ومروية عن الحبيب

وزير دفاع الاحتلال يعلن تعرض إسرائيل للهجوم من 7 جبهات

لماذا حذرنا النبي من تفسير الأحلام التي ننساها عند الاستيقاظ؟ يجب عليك تنفيذ أمرين

الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي في معارك بـ قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن سقوط ق.تلى ومصابين في صفوفه

ترشيحاتنا

"طيور الخير"..مصر والإمارات تنفذان ثاني إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

ناوي على المكسب.. كولر يصطحب ثلاثي هجوم الأهلي في رحلة السعودية

إلغاء مقابل الدمج.. قرار جديد من الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة

تحتفل بعيد ميلاها 117.. قصة مسنة نجت من الحروب العالمية والأنفلونزا الإسبانية

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل لقاء الزمالك فى نهائي كأس مصر.. تفاصيل

خد شقى عمرنا.. كواليس هروب مستريح المطاعم بـ50 مليون جنيه.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يشفع لأمريكا كل ما فعلته.. ما وراء اتهامات سموتريتش للحليف الأكبر؟

نشرة المرأة والصحة| كل ما يمكن معرفته حول مرض الفنانة داليا مصطفى ومخاطره.. جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها من رونالدو

بشرى سارة| انخفاض أسعار السجائر بالسوق الموازية.. والشركة تتخذ إجراءً جديدا

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

فيديو

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ