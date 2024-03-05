قت.لى في استهداف دبابة.. حزب الله يعلن تدمير موقع إسرائيلي بضربة صاروخية

أعلن حزب الله، اللبناني، اليوم استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي بضربة صاروخية.

وأضاف أن الضربة أدت إلى إصابات مباشرة بالموقع وتدمير تجهيزاته واندلاع النيران فيه

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام، أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"،بيانا جاء فيه:"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 05-03-2024 دبابة ‏ميركافا في مستعمرة نطوعا أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه ‏وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".‏

وأفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق صافرات الانذار الصاروخية في العديد من المستوطنات في الجليل الأعلى، بما في ذلك كريات شمونا وميتولا.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت شرطة الاحتلال إن صاروخا أطلق من لبنان ضرب كريات شمونة الشمالية، مما تسبب في أضرار في الممتلكات.