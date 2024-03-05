حزب الله: قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي في الطيحات وكريات شمونة

أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء أنه قصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على تلة الطيحات مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية.

وأوضح الاعلام الحربي في حزب الله، أنه قصف تجمعاً لجنود العدو الصهيوني على تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

وفي السياق نفسه، أصدر حزب الله بيان ثان، أوضح فيه أنه "رداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخاصة الاعتداء على مدينة بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 05-03-2024 مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة".