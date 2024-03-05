عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي في الطيحات وكريات شمونة

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء أنه قصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على تلة الطيحات مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية.

وأوضح الاعلام الحربي في حزب الله، أنه قصف تجمعاً لجنود العدو الصهيوني على تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

وفي السياق نفسه، أصدر حزب الله بيان ثان، أوضح فيه أنه "رداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخاصة الاعتداء على مدينة بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 05-03-2024 مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة".

حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي كريات شمونة تلة الطيحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

ترشيحاتنا

انفراد.. تحريات الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية

أحد ضحايا مستريح الكافيهات: المتهم عملي البحر طحينة ونصب علي في 500 ألف جنيه

"طيور الخير"..مصر والإمارات تنفذان ثاني إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

ناوي على المكسب.. كولر يصطحب ثلاثي هجوم الأهلي في رحلة السعودية

إلغاء مقابل الدمج.. قرار جديد من الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة

تحتفل بعيد ميلاها 117.. قصة مسنة نجت من الحروب العالمية والأنفلونزا الإسبانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يشفع لأمريكا كل ما فعلته.. ما وراء اتهامات سموتريتش للحليف الأكبر؟

نشرة المرأة والصحة| كل ما يمكن معرفته حول مرض الفنانة داليا مصطفى ومخاطره.. جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها من رونالدو

بشرى سارة| انخفاض أسعار السجائر بالسوق الموازية.. والشركة تتخذ إجراءً جديدا

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

فيديو

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ