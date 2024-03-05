البريد المصري يستضيف ورشة نظم المحاسبة الدولية للأجور

يستضيف البريد المصري ورشة نظم المحاسبة الدولية للأجور، التي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بهدف بناء قدرات الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية، بالتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي الإفريقي الشامل في مقر المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، بمشاركة الخبيرين الدوليين جان مارك كوفييك مدير برنامج الشهادات والامتثال وتطوير العمليات، ولوران مولر مدير الحسابات الفنية.



وقال رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق - في كلمة له خلال الورشة، اليوم الثلاثاء، "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار سعي البريد نحو دعم تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية الإفريقية، لتقديم الخدمات بطريقة أفضل، استكمالاً للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها ضمن خطة التنمية الإقليمية الخاصة ببلدان القارة الإفريقية للفترة (2022- 2025)، وفق استراتيجية أبيدجان البريدية وخطة عملها التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي رقم 27 في أبيدجان بأغسطس 2021".



وأكد سعي البريد المصري من خلال هذه الورشة إلى نقل الخبرات الدولية وصقل مهارات العاملين بالمؤسسات البريدية الإفريقية، وبناء قدراتهم في مجال نظم المحاسبة الدولية للأجور وحل المشكلات المحاسبية المعقدة، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على نظام الأجور في الاتحاد البريدي العالمي، بما يسهم في النهوض بالفاعلية التشغيلية للدول الإفريقية، ويمكن الهيئات والمؤسسات البريدية الإفريقية من تجنب خسائر مالية نتيجة لعدم الإلمام بنظم المحاسبة الدولية.



ومن المقرر أن تتناول ورشة نظام المحاسبة الدولية للأجور العديد من الموضوعات المهمة في مجال المحاسبة الدولية، والتي تشمل: المحاسبة عن النفقات الختامية، ومحاسبة الطرود البريدية البرية، وكشوف المراجعة، والبعائث المفقودة، والمحاسبة عن البريد المرتد الذي يتعذر تسليمة، ومحاسبة خدمات العبور (المغلق - المفتوح)، ومحاسبة النقل الجوي وشركات الطيران، ونماذج المحاسبة الدولية واستخدام دليل استكمال النماذج، ودليل المحاسبة والإحصاء لاتحاد البريد العالمي، وتطبيق عملي على نظام المعالجة والمحاسبة الدولي للاتحاد البريدي العالمي (IPS).



يشارك في الورشة أكثر من 100 مشارك من دول عربية وإفريقية، هي: (مصر، زامبيا، بوتسوانا، غينيا الاستوائية، إسواتيني، أثيوبيا، جامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، نيجيريا، سيشيل، سيراليون، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا، زيمبابوي، جمهورية الكونغو الديموقراطية، السعودية، العراق، الجزائر، فلسطين، الأردن، تونس)، بالإضافة إلى أعضاء من الاتحاد البريدي الإفريقى الشامل.

