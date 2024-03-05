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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

العائدات من داعش.. وثائقي جديد لمرصد الأزهر يفند ادعاءات التنظيم

نساء داعش
نساء داعش

بمناسبة شهر المرأة، مارس، تبث منصات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم الاثنين العرض الأول من الفيلم الوثائقي "العائدات من داعش"، الذي يتتبع خطى نساء داعش ويرصد رحلة عودتهن من ظلمات التنظيم المتطرف، إذ يُفند الفيلم الوثائقي ادعاءات داعش المستمرة التي يُروجها عن المرأة.  

ويأتي الإنتاج الجديد بعد رصد مرصد الأزهر في دراساته المتتابعة عن التنظيم الإرهابي، عمليات تجنيد واسعة النطاق للنساء في صفوفه، وقد بلغت التقديرات أن خُمس التنظيم مكون من السيدات. ففي الحقبة الزمنية ما بين ظهور داعش، حتى انهيار دولته المزعومة عام ٢٠١٩، استخدم التنظيمُ المرأةَ سلعة تُروج له، ومع انهياره خَلّف وراءه طابورًا من "العائدات من داعش".

لهذا عمد المرصد إلى تحليل الظاهرة عبر رصد شهاداتِ عائداتٍ من داعش يحكين تجربتهن في سنوات الظلام.
وقد وجد مرصد الأزهر أن العامل المشترك بين تلك الشهادات هو أن الإنترنت كان الورقة الرابحة لداعش من أجل تجنيد المرأة في صفوفه.

كما توصل المرصد إلى إدراك التنظيمات الإرهابية وخصوصًا تنظيم داعش الإرهابي أهمية مواقع التواصل الاجتماعي ولهذا عمد إلى استغلالها، وظهر هذا في فارق التجنيد بينه وبين باقي التنظيمات الإرهابية، فعلى مدار ٢٠ سنة قبل عام ٢٠١٤ ، استطاعت التنظيمات أن تستقطب فقط حوالي ١٠ أو ٢٠ ألف مقاتل في أماكن الصراع بمنطقة الشرق الأوسط لكن تنظيم داعش الإرهابي في الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٧ تمكن من تجنيد ٤٠ ألف مقاتل من ١١٠ دولة بفضل هذه المواقع الاجتماعية.

مرصد الأزهر الأزهر داعش نساء داعش

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