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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، بتجدد القصف الاسرائيلي، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على بلدات: حولا، والشهابية، كفرا وعيتا الشعب، ومجدل زون، وزبقين، وجبال البطم.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية والاسلحة الرشاشة بلدات: الخيام، وبرج الملوك وسط تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في الاجواء اللبنانية.

وهدد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت اليوم الثلاثاء بشن عمل عسكري ضد لبنان، بسبب الهجمات المستمرة من حزب الله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى المنطقة أموس هوكشتاين، إن هجمات حزب الله المستمرة على إسرائيل تقرب البلاد من اتخاذ قرار بشأن العمل العسكري في لبنان، في الوقت الذي أطلق فيه حزب الله صواريخ وقذائف جديدة على إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف جالانت خلال اجتماع في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية ومع ذلك، فإن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حاسمة في صنع القرار فيما يتعلق بأنشطتنا العسكرية في لبنان".

وسائل إعلام لبنانية القصف الإسرائيلي جنوب لبنان غارات عنيفة آموس هوكشتاين حزب الله

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