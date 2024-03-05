التحسين راجع| ننشر ملامح نظام الثانوية العامة الجديد قبل تطبيقه

‎عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم لاستعراض مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة



وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد

حيث تتمثل ‎محاور تطوير الثانوية العامة المقترحة، في 5 محاور رئيسية هي: محور المناهج، ومحور المعلمين، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية، ومحور الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية عبر إنشاء منصة تعليمية تضم أفضل المعلمين، ومحور تقييم الطلاب.

‎ومن أهم ملامح التطوير، والهيكل التنظيمي المقترح لنظام الثانوية العامة الجديدة التفاصيل التالية:

حيث يستهدف المقترح تطوير مرحلة الثانوية العامة بالكامل ، من حيث المناهج، وآليات القبول في الجامعات، ونظم التقويم، واختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته، مع إمكانية حرية تغيير المسار

إتاحة التحسين .. ومنح الطالب حرية في إختيار المسار المناسب

و تقوم الرؤية العامة لـ نظام الثانوية العامة الجديد على :

منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم فضلا عن الإسراع التعليمي ، حتى لا يكون هناك امتحانا واحدا فقط هو ما يحدد مصير الطالب ومستقبله

تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات ، ليكون متاح للطلاب أكثر من اختيار حسب ميولهم وقدراتهم

تطوير مناهج الثانوية العامة لإنها وفقا لتصريحات وزير التعليم في أشد حاجة للتطوير

وتم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي بالإطلاع على البحوث والدراسات التي تمت في مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية.

ويحرص نظام الثانوية العامة الجديد على الربط بين النظام التعليمي وسوق العمل من خلال إمداد الطلاب بالمهارات والمعرفة المتواكبة مع وظائف المستقبل، فضلا عن إمدادهم بالمعلومات الكافية عن القضايا الهامة مثل الأمن المائى، والبيئي، وربط هذه القضايا بأحداث التنمية المستدامة.

وتقوم مناهج نظام الثانوية العامة الجديد على : ريادة أعمال والذكاء الاصطناعي .

‎ويستهدف مقترح تطوير نظام الثانوية العامة ، كذلك تعزيز قدرات التفكير النقدي والتحليلي ومهارات البحث والابتكار، وتنمية وعي الطلاب بالقضايا والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تمكين الطلاب من الاستخدام الفاعل والآمن للتكنولوجيا الحديثة.



‎وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم طرح مقترح تطوير الثانوية العامة للحوار المجتمعي، من خلال دعوة الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال، وعقد عدد من الجلسات النقاشية للتوافق بشأن المقترح.



تكليف عاجل من الرئيس السيسي بشأن نظام الثانوية العامة الجديد

وقد تلقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكليفا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للإستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة الثانوية العامة ، بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

وبناءا على هذه التعليمات الرئاسية ، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد مؤتمرا قوميا لعمل حوار مجتمعي حول لتطوير منظومة الثانوية العامة قريبا .

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تكليفات تمثلت في : التجهيز لاستعراض الإطار الوطنى للمؤهلات، وإعداد بحث عن المسارات على مستوى العالم، وإعداد دراسة بحثية معمقة عن الوضع الحالي لنظام الثانوية العامة ، فضلا عن تقييم مناهج الثانوية العامة والرؤية المستقبلية، وتقييم أداء المعلمين، وتقييم منظومة التعليم الثانوي بشكل عام ، بالإضافة إلى اعداد دراسة عن نظام القبول بالجامعات في مختلف دول العالم.

وفي هذا الإطار عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق اجتماعًابحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة ، لمُناقشة الإعداد لعقد مؤتمر تطوير الثانوية العامة بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

وخلال هذا الإجتماع ، ناقش الوزيران الموضوعات والمحاور التي سيناقشها مؤتمر تطوير الثانوية العامة ، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين ، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر.