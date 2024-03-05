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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة

كيفية تسجيل قراءة
كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل، وتسجيل قراءة العداد، والتي وفرتها معظم الشركات التي تقدم خدمات الغاز الطبيعي، للتسهيل علي المواطنين الوقت والجهد.

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز

يقدم موقع صدى البلد الاخباري، خدمة معرفة كيفية تسجيل قراءة العداد و الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل، والتي تكون بخطوات سهلة وبسيطة ومتاحة لجميع أصحاب الوحدات السكنية والشركات والمصانع.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل لشركة بتروتريد

ويستطيع اي فرد اتباعها الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر اكتوبر وكذلك طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي والسداد من موبايل،وذلك بعد تخفيض عدد العمالة والمحصلين.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل

يمكن دفع فاتورة الغاز من خلال الموبيل عن طرق، اتصالات كاش وفودافون كاش و المحافظ الالكترونية، موقع جوميا باي، موقع ماي فورى، تطبيق سهل, وغيرها من تطبيقات الهاتف التي تتيح الدفع الالكنتروني.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل

ويمكن دفع فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى فى أي محل تجاري مثل:

 

 

BEE

E-finance

ضامن

 مصاري

آمان

خدماتي

فورى

 وذلك عبر الخطوات التالية بعد الدخول على التطبيق، ادخل على مرافق عامة، اختار الشركة ،اختار دفع فاتورة واحدة او اكثر من فاتورة، ادخل رقم المشترك ادفع واستلم الايصال.

دفع فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل بالفيزا

تتيح شركات الدفع الالكتروني المتطورة دفع فاتورة الغاز بكارت الفيزا من الموبيل، من خلال تسجيل كارت الفيزا علي تطبيقات الموبيل المختلفه الخاصه بالدفع، والدخول علي التطبيقات المعنيه علي الموبيل.

 

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل

وقامت شركات الغاز التابعة لوزارة البترول توفير خدمة كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل، تسهيلا علي المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد.

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