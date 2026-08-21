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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن الغربية يحرر 295 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت  إدارة مرور الغربية اليوم من تحرير  295 مخالفة متنوعة، في حملات مكبرة  على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة علي مستوي قري ومراكز المحافظة .

حملات مرورية مكبرة 


تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد هانى عزيز مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  295 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحرك أمني عاجل وغرامات فورية 

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 97 ألفا و80 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني عاجل حملات مرورية غرامات فورية ردع مخالفين قانونيا

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