هل جواز سفرك جاهز؟.. تلك المدن الأمريكية ستدفع لك ما يصل إلى 15000 دولار للانتقال إليها| لكل مدينة شروطها الخاصة

الحياة في الولايات المتحدة باهظة الثمن هذه الأيام، وما بين التضخم الأبدي على ما يبدو، وارتفاع أسعار الفائدة، والتكلفة الباهظة للرعاية الصحية، يبحث العديد من الأميركيين عن طرق للاحتفاظ بالمزيد من الدولارات التي حصلوا عليها بشق الأنفس في حساباتهم المصرفية، وهناك خيار واحد يحقق هذا المكسب، حزم أمتعتك والتنقل إلى تلك المدن والبلدات الصغيرة في الولايات المتحدة، والتي تعمل على جذب سكان جدد، والتي تُعرف بإسم "الجزر النقدية"، أو مدن "برامج حوافز نقل العمال".

وتلك المدن هي متاحة في جميع أنحاء البلاد، وتشترك في هدف جذب العمال الذين يتمتعون بالمرونة الجغرافية، وذلك عبر الحوافز المالية والامتيازات الأخرى، مثل العضوية المجانية في صالة الألعاب الرياضية، ومرافق العمل المشترك، وحتى العشاء مع رئيس البلدية، ويصل عدد من العروض الأكثر ربحًا إلى خمسة أرقام، ويقدم بعضها أيضًا حوافز لمشتري المنازل، وذلك ما كشفه تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية.

ووفقا للشبكة الأمريكية، يعمل موقع MakeMyMove.com، وهو سوق على الإنترنت، على ربط العاملين عن بعد بالمواقع التي تقدم عروضا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقد تضاعف عدد المدن التي تقدم مثل هذه الحوافز في السنوات الأخيرة، وقد أحدث الوباء تغييرًا جذريًا في ثقافة العمل، وفي عام 2023، حيث تقدم أكثر من 50000 شخص بطلب للحصول على برامج في جميع أنحاء البلاد من خلال المنصة.

فيما يلي نرصد بعض المدن والبلدات الأمريكية التي تعمل على تقديم تلك الحوافز، وما عليك سوى الوصل إلى أمريكا، ثم التواصل معها لتحصل على تلك الحوافز والأموال، بعد الاشتراك في البرامج التحفيزية....

تولسا، أوكلاهوما

عندما تم إطلاقه في عام 2018، أصبح Tulsa Remote أول برنامج من نوعه يقدم للعاملين عن بعد ورجال الأعمال مبلغ 10000 دولار للانتقال إلى المدينة الواقعة جنوب وسط الولايات المتحدة لمدة عام، ومنذ ذلك الحين، تم قبول حوالي 2900 شخص في البرنامج، واعتبارًا من ديسمبر 2022، حقق أعضاؤه ما يقرب من 307 مليون دولار من دخل التوظيف المباشر، وفقًا لأحدث تقرير عن التأثير الاقتصادي لشركة Tulsa Remote .

بالإضافة إلى ذلك، حقق البرنامج أيضًا إيرادات جديدة من ضريبة المبيعات تقدر بـ 2.5 مليون دولار لمقاطعة تولسا و3.1 مليون دولار لولاية أوكلاهوما، وقال جاستن هارلان، المدير الإداري لـ Tulsa Remote، لـ CNN Travel عبر البريد الإلكتروني: "لقد شهدنا أيضًا تأثيرًا مضاعفًا قويًا لانضمام الأصدقاء والعائلة إلى الأعضاء في تولسا، حيث اكتسبت المدينة ثلاثة سكان مقابل كل اثنين من المشاركين في برنامج Tulsa Remote".

الطلبات مفتوحة حاليًا للجولة التالية من عمليات زرع الأعضاء في تولسا، ويهدف البرنامج إلى أن يصل عدد أعضائه إلى 4000 عضو بحلول عام 2027، وفقًا لهارلان. يجب أن يكون عمر المتقدمين 18 عامًا على الأقل، وأن يكونوا قد عاشوا خارج أوكلاهوما لمدة عام على الأقل قبل التقديم، وأن ينتقلوا إلى تولسا في غضون 12 شهرًا من الموافقة.

فرجينيا الغربية

مع خمسة مجتمعات مشاركة، تعتبر Ascend West Virginia مبادرة من القطاعين العام والخاص ذات أصل مثير للإعجاب: مؤسسوها هم براد د. سميث، مواطن من ولاية فرجينيا الغربية، والرئيس التنفيذي السابق لشركة البرمجيات Intuit، وزوجته أليس، والآن في عامه الثالث، يوفر البرنامج للمستفيدين المؤهلين، المعروفين أحيانًا باسم Ascenders، حافزًا نقديًا قدره 12000 دولار (10000 دولار في السنة الأولى، و2000 دولار إضافية في الثانية)، بالإضافة إلى امتيازات خارجية مثل التذاكر المجانية لتسلق الصخور والتزلج على الحبال والجولف واستكشاف المناظر الطبيعية الوعرة في ولاية فرجينيا الغربية، بالإضافة إلى الوصول إلى مساحات العمل المشترك المجانية.

وتقدر قيمة حزمة النقل الكاملة بأكثر من 20 ألف دولار، وحتى الآن، تم استلام أكثر من 42500 طلب، وفقًا لمتحدث رسمي، ويمكن للمتقدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من مجتمعات Ascend، بدءًا من أجواء البلدة الجبلية الصغيرة في وادي Greenbrier إلى المغامرات الخارجية الوافرة في أحدث منتزه وطني في البلاد، New River Gorge - والذي يعد أيضًا أحدث مجتمع في البرنامج - مع مساحة رائعة معدل احتفاظ بنسبة 96.5% عبر البرنامج، وذلك بالإضافة إلى ذلك، قدم المنظمون طلب تمويل إلى المجلس التشريعي للولاية لتوسيع البرنامج - حتى يكون هناك المزيد من المجتمعات المشاركة في المستقبل.

إنديانا

كانت ولاية إنديانا واحدة من أكثر الولايات طموحًا عندما يتعلق الأمر بإغراء موجة جديدة من العمال بحزم وامتيازات النقل المالي. لدى العشرات من المدن والمناطق حزمة حوافز قائمة، وفقًا لـ MakeMyMove، واعتبارًا من عام 2023، انتقلت حوالي 340 أسرة إلى إنديانا من خلال المنصة، ولدى Hoosiers المفعمة بالأمل الكثير للاختيار من بينها لمنزلهم الجديد، وتتضمن الحزمة التي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار في نوبلسفيل، إحدى ضواحي إنديانابوليس، منحة نقل بقيمة 5000 دولار، وموسمًا مجانيًا للعب الجولف في ملعبين، وقهوة مع عمدة المدينة، وفي الوقت نفسه، في إيفانسفيل، يمكن للمتقدمين المؤهلين الاستفادة من حافز بقيمة 7200 دولار، يتضمن 5000 دولار نقدًا، وتصاريح دخول إلى المتحف، وعضوية لمدة عام في أقدم غابة حضرية قديمة النمو في الولايات المتحدة.

توبيكا، كانساس

بدأت شركة Choose Topeka في عام 2019، حيث قدمت للمتقدمين حوافز تصل إلى 15000 دولار أمريكي من خلال التمويل المطابق لصاحب العمل، ومنذ ذلك الحين، تقدم أكثر من 6000 شخص بطلبات، وتم اختيار ما يقرب من 150 من الوافدين الجدد المحظوظين للانتقال إلى ولاية عباد الشمس، وعلى عكس بعض برامج الحوافز، لا يركز برنامج Choose Topeka فقط على العاملين عن بعد، فإن المحاربين القدامى المتحولين، والأشخاص الذين تركوا الخدمة العسكرية مؤخرًا، و"بوميرانج" - السكان السابقون في منطقة توبيكا الذين يتطلعون إلى العودة إلى مقاطعة شاوني - جميعهم مؤهلون للحصول على حوافز مباشرة بقيمة 5000 دولار إذا قبلوا عرض عمل في توبيكا بحد أدنى للراتب 50,000 دولار.

ويجب على المستلمين البقاء لمدة عام على الأقل. لكن 95% منهم يبقون على المدى الطويل، وفقًا لروبرت روس، نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصالات في GO Topeka، وكالة التنمية الاقتصادية في مقاطعة شاوني التي تدير البرنامج، وقال روس لشبكة CNN Travel عبر البريد الإلكتروني: "يحب الناس مدى سهولة الوصول إلى مجتمعنا والود به، مع وجود حوالي 175,000 ساكن في توبيكا، من السهل جدًا التنقل في المدينة وسرعان ما يتعلم المتلقون أن "الغرب الأوسط الجميل" هو أسلوب حياة هنا.

كنتاكي

وإذا كنت تفكر في الانتقال إلى ولاية Bluegrass، فلديك الكثير من الأماكن للاختيار من بينها: وفقًا لـ MakeMyMove ، هناك ثماني مدن وبلدات تقوم حاليًا بتوظيف عمال جدد، وتتضمن الحزمة البالغة 8800 دولار للانتقال إلى مقاطعة مايفيلد وجريفز 5000 دولار نقدًا، بالإضافة إلى الكثير من الامتيازات الأخرى (خصم 50٪ على رعاية الأطفال بعد المدرسة، والغداء مع رئيس البلدية، وتوصيل شهري مجاني للبيض، على سبيل المثال لا الحصر)، وتتضمن العديد من المدن أيضًا مكافأة قدرها 2500 دولار بالإضافة إلى 5000 دولار نقدًا للعمال الذين يجلبون زوجًا يعمل محليًا في مجال الرعاية الصحية أو التعليم.

ذا شولز، ألاباما

هل ترغب في جرعة من الضيافة الجنوبية لفصل حياتك القادم؟ في منطقة تعرف باسم "شولز"، والتي تمتد على أربع مدن رئيسية ومقاطعتين عبر المنطقة الشمالية الغربية من ولاية ألاباما، يقدم برنامج يسمى " ريموت شولز" للعمال المؤهلين ما يصل إلى 10000 دولار، وقد تم إطلاق البرنامج في يونيو 2019 وحصل على جولته الرابعة من التمويل في عام 2022 باستثمار إجمالي قدره مليون دولار، واعتبارًا من فبراير 2022، تلقت 2300 طلبًا من جميع الولايات الخمسين، بالإضافة إلى العديد من الطلبات من الخارج، حيث جاء المشاركون من 22 ولاية مختلفة.

ويجب أن يكون المتقدمون المؤهلون يعملون لحسابهم الخاص أو موظفين عن بعد بدوام كامل خارج مقاطعتي كولبيرت ولودرديل، وأن يحصلوا على 52000 دولار أو أكثر سنويًا، وينتقلوا إلى منطقة شولز في غضون ستة أشهر من اختيارهم.

روتشستر، نيويورك

يمكن للعاملين عن بعد الذين لا يرغبون في تناول قضمة من Big Apple أن يتطلعوا إلى مدينة روتشستر، التي يقدم برنامجها Greater ROC Remote 10000 دولار في شكل منح وحوافز (بالإضافة إلى 9000 دولار أخرى لمنح شراء المنازل)، ورحب البرنامج، الذي تم تصميمه على غرار برنامج تولسا وآخرين، بالمتلقين الأوائل في أبريل 2022. والهدف هو جلب حوالي 600 مشارك (لا يشمل أفراد الأسرة) على مدى ثلاث سنوات. لكي يكون المتقدمون مؤهلين، يجب أن يعيشوا على بعد أكثر من 300 ميل من وسط مدينة روتشستر أو في أي ولاية أخرى باستثناء نيويورك، وأن يكون لديهم وظيفة عن بعد بالكامل، وأن يبلغوا من العمر 18 عامًا أو أكثر.

والمتقدمون الذين أجروا مقابلات مؤهلون أيضًا لزيارة مدينة روتشستر شخصيًا، مع سداد نفقات تصل إلى 500 دولار (و 750 دولارًا للزوجين).

ألاسكا

تعد ولاية ذا لاست فرونتير الولاية الأكثر كثافة سكانية في الولايات المتحدة، مع ثالث أصغر ولاية من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 700 ألف نسمة على مدى العقد الماضي. ولكن بدلاً من تقديم حوافز نقدية للمقيمين المحتملين خارج الولاية، توفر ألاسكا للمقيمين الموجودين بالفعل داخل حدودها مبلغًا سنويًا من أرباح الصندوق الدائم، أو PFD، ويتغير المبلغ كل عام، اعتمادا على ما تقدمه الحكومة. ولكن في عام 2022، حصل كل مقيم على 3284 دولارًا، وهو أعلى مبلغ حتى الآن في إطار البرنامج. ومع ذلك، في عامي 2023 و2024، انخفض هذا الرقم إلى 1312 دولارًا.

ولكي تكون مؤهلاً للحصول على PFD، يجب أن تعيش في ألاسكا لمدة عام تقويمي كامل قبل التقديم. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تخطط للبقاء هناك إلى أجل غير مسمى. تنطبق أيضًا معايير التأهيل الأخرى. التقديم مفتوح بين 1 يناير و31 مارس.

ميشيغان

طلاب الجامعات المحتملين أو الخريجين الجدد في ولاية البحيرات العظمى، هذا يناسبك: ما يقرب من 350 منحة دراسية وتدريبًا داخليًا متاحة للاستيلاء عليها في برنامج Michigander Scholars ، المصمم لجذب المواهب لصناعات السيارات الكهربائية والتنقل وأشباه الموصلات المزدهرة في الولاية، ويمنح البرنامج الذي يبلغ عمره عامًا منحًا دراسية تتراوح من 5,000 دولار إلى 10,000 دولار للمستفيدين المؤهلين الذين يكملون فترة تدريب و/أو يقبلون وظيفة بدوام كامل في الصناعات بما في ذلك الحوسبة أو الإلكترونيات أو تطوير البرمجيات أو هندسة العمليات. هناك بعض الشروط بالطبع: يجب أن تأتي الوظيفة أو التدريب من خلال شركة مشاركة، ويجب أن يلتزم المستفيدون بالبقاء في ميشيغان لمدة 12 شهرًا على الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج "منظم"، كما يوضح كيري إبيرسول سينغ، كبير مسؤولي حلول المواهب والمشاركة في مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية، التي تدير البرنامج. وبعد اختيارهم للانضمام إلى "مجموعة" من المرشحين المؤهلين، "يتم منحهم بعد ذلك فرصًا خاصة للقاء أصحاب العمل والترحيب بهم، الأمر الذي يؤدي بعد ذلك إما إلى فرصة تدريب أو فرصة عمل".

وقد قدم البرنامج حتى الآن 62 منحة دراسية، ويشارك فيها حاليًا 521 طالبًا. ستقدم المرحلة الأولية الحالية ما يصل إلى 350 منحة دراسية، لكن إبيرسول سينغ يقول إن البرنامج آخذ في النمو.

"نحن نبحث فقط عن طرق لتوسيع البرنامج بشكل استراتيجي، سواء كان ذلك من خلال فتح المزيد من الفرص من خلال أصحاب العمل لدينا وهذه المنح الدراسية للطلاب من خارج الولاية أو المدارس خارج الولاية أو ... ربط ذلك مباشرة بملكية المنازل وغيرها [الحوافز]،، وقالت لشبكة CNN. "لذا، أتوقع بالتأكيد أن ننظر في كيفية تنمية هذا الأمر في المجالات الإستراتيجية بدلاً من تقليصه في هذه المرحلة."