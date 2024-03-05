وزير الأوقاف: مليار و598 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف في 8 أشهر

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١ فبراير حتى ٢٩ فبراير الماضي مبلغًا وقدره (١٨١,٠٣١,٠١٣) جنيهًا، بزيادة قدرها (٣٠,٩١٣,٢٨٧) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢٠.٦%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٤٨,٠٠٤,٢٣٨) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٣٦.١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.



وأوضح وزير الأوقاف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ - أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١ يوليو الماضي حتى ٢٩ فبراير الماضي مبلغًا وقدره (١,٥٩٨,٣٠٣,٢٩٣) جنيهًا، بزيادة قدرها (٢٥٣,١٧٤,٦٠٨) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (١٨.٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٤٠٨,٧٥٩,٨١٠) جنيه، بنسبة قدرها (٣٤.٤%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م.