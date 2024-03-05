بلينكن لـ جانتس: على إسرائيل التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء في لقائه مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، إن على إسرائيل أن تتحرك بشكل عاجل لزيادة نطاق المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن والوزير بيني جانتس تحدثا عن جهود التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة لمدة ستة أسابيع.

يذكر أن جانتس سافر إلى الولايات المتحدة والتقى هناك بمسؤولين أمريكيين كبار ، مثل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على الرغم من معارضة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أمر السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم مساعدة الوزير في زيارته.