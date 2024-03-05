عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الشرقية للدخان: الشركة تستهلك مواد خام بقيمة 400 مليون دولار سنويا

السجاير
السجاير

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان إن الشركة تعد أكبر شركة تبغ على الإطلاق وهي فخر الصناعة المصرية حيث تمتد مصانعها على مساحة ٣٥٠ فدان في مدينة السادس من أكتوبر.

أضاف أمان في مداخلة هاتفية  لبرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة ان الشركة كان لديها مخزون استراتيجي من المواد الخام استخدمته الفترة الماضية خلال أزمة الدولار التي شهدتها البلاد. 

وتابع: ان الشركة كانت تواصل مراقبة الأسواق خلال الفترة الماضي لتجنب تخزين السجائر من جانب التجار لممارسة لتعطيش السوق وممارسة الاحتكار.

 أكد رئيس الشرقية للدخان أنه منذ دخول الشريك الإماراتي باستثمارات تقدر ب٤٠٠ مليون دولار قبل شهرين شهدت الشركة استقرارا, مشيرا إلى ان هذا المبلغ يعادل الاستهلاك السنوي للشركة من المواد الخام. 

واعتبر مبلغ الـ٤٠٠ مليون دولار شريحة أولى لانطلاق الشركة من جديد, آملا في ضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشريك الإماراتي الذي يمتلك ملاءة مالية كبيرة.

أكبر شركة تبغ فخر الصناعة مخزون استراتيجي الشريك الإماراتي مراقبة الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا.. تفاصيل

في تنس الطاولة.. هنا جودة تحقق أول ذهبية لمصر بدورة الألعاب الأفريقية

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

متحدث الرئاسة: العلاقات بين مصر والبحرين مميزة

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 133 شخصًا

أول صلاة تجب على المرأة بعد طهرها من الحيض .. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

فيديو

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يروج للأغنية الرسمية لمسلسل "حق عرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ