رئيس الشرقية للدخان: الشركة تستهلك مواد خام بقيمة 400 مليون دولار سنويا

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان إن الشركة تعد أكبر شركة تبغ على الإطلاق وهي فخر الصناعة المصرية حيث تمتد مصانعها على مساحة ٣٥٠ فدان في مدينة السادس من أكتوبر.

أضاف أمان في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة ان الشركة كان لديها مخزون استراتيجي من المواد الخام استخدمته الفترة الماضية خلال أزمة الدولار التي شهدتها البلاد.

وتابع: ان الشركة كانت تواصل مراقبة الأسواق خلال الفترة الماضي لتجنب تخزين السجائر من جانب التجار لممارسة لتعطيش السوق وممارسة الاحتكار.

أكد رئيس الشرقية للدخان أنه منذ دخول الشريك الإماراتي باستثمارات تقدر ب٤٠٠ مليون دولار قبل شهرين شهدت الشركة استقرارا, مشيرا إلى ان هذا المبلغ يعادل الاستهلاك السنوي للشركة من المواد الخام.

واعتبر مبلغ الـ٤٠٠ مليون دولار شريحة أولى لانطلاق الشركة من جديد, آملا في ضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشريك الإماراتي الذي يمتلك ملاءة مالية كبيرة.