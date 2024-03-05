عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابراهيم عيسى: منظمات حقوق إنسان العالم أدانت جرائم إسرائيل

الاعلامى ابراهيم
الاعلامى ابراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المجازر الإسرائيلية مستمرة ودماء الشعب الفلسطيني لا يزال يُنزف، لكن في نفس الوقت هناك حالة من التعاطف الدولي والعالمي الواسع والممتد والمتسع في العالم أجمع مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من عدوان إسرائيلي.

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك إدانة يومية ومستمرة وعلى مدار الساعة على إسرائيل وسياستها ونتنياهو وجيشه، مشيرًا إلى أن الاتهامات تنهال على الحكومة الإسرائيلية، والعالم أجمع يدعم ويساند الشعب الفلسطيني من أجل وقف العدوان.

وأشار إلى أن كل منظمات الأمم المتحدة تعمل للدفاع عن الشعب الفلسطيني ولوقف الحرب في غزة، وهناك مظاهرات في كل أنحاء العالم وتدعم وتساند الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى مستوى المنظمات والهيئات والجاماعات والمجتمع المدني جميع بياناتها.

وتابع: "لا توجد منظمة حقوق إنسان في العالم لم تؤيد الشعب الفلسطيني إلا وأدانت إسرائيل، بما منظمات حقوق الإنسان في قبل إسرائيل نفسها"، قائلًا: "هناك احتجاج من قبل الشعب الأمريكي على السياسة التي تعمل بها أمريكا".

إبراهيم عيسى الشعب الفلسطيني التعاطف الدولي طاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد أزمته النهارده.. هيحصل إيه لو وقفت الفيسبوك فجأة

حكم وضع سترة أمام المصلي منفردًا.. دار الإفتاء تجيب

تصاعد أزمة محمد صلاح| أخر تطورات قضية منتخب مصر وليفربول

رغم مواردها «الشحيحة»| نشأت الديهي: مصر تملك أغلى سلعة في العالم

6 غارات جوية.. الولايات المتحدة وبريطانيا توجهان ضربات ضد أهداف حوثية باليمن

المدارس المصرية اليابانية تعلن مواعيد الدراسة في رمضان 2024 | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ