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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من الهواية للمشروع|شاهد.. فنانة تشكيلية تحتفل بحلول رمضان بعمل مجسمات الحلوى بالصلصال الحراري

صدى البلد

تعشق تصغير الأشياء، التي تُمثل عالمها الذي تعيش فيه وتُبدع فيه مجسمات لكل الأشياء التراثية المرتبطة بالعادات الموروثة في بلدها، هكذا يمكن تلخيص تجربة الفنانة التشكيلية المصرية "هبة عتمان" التي تبلغ من العمر 32  عامًا،  التي تصنع "مصغرات" جميلة في حجم عقلة الإصبع.


وقالت هبة عتمان ابنة محافظة بورسعيد لـ"صدى البلد"، إنها تجد متعتها في إبداع مجسمات صغيرة للحفاظ على الموروثات الشعبية، معتمدة في ذلك على خامات مثل الصلصال الحراري.


وأضافت “هبة” عن بداية عشقها لتصميم المصغرات، حيث قالت: "أنا بحب الأعمال اليدوية عموماً، خاصة الأشكال المصنوعة من الصلصال الحرارى، وعشان أتعلم أكتر وأطور من نفسى في المجال ده، اتفرجت على فيديوهات كتير عن تصميمات الأشكال المختلفة من الصلصال الحرارى، على موقع "يوتيوب"، وبدأت بالرسم على المجات والميداليات.  

 

خيال "هبة" ساعدها على تصميم أشكال مختلفة ومتنوعة من الصلصال الحرارى، مثل الديكورات المختلفة، حيث قالت: “صمّمت مصغرات كتيرة،  منها حارة شعبية ، سفرة رمضان”.


وتابعت "هبة": كي أذّكر الناس بطعم  رمضان والحارة الشعبية وسفرة رمضان أخذتهم في رحلة مع مصغراتها من خلال تصميم أشكال مختلفة  "عملت مصغرات وده عجب الناس جداً، وكان فاتحة خير عليّا وعرّفنى أكتر بالناس، وبدأت تطلب منى مصغرات زيها، وده شجعنى إنى أحول الموضوع من هواية لمشروع" وتسعى "هبة" لتحقيق الكثير من الأمنيات.

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