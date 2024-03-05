بالأبيض والأسود| ريهام حجاج تغازل جمهورها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ريهام حجاج صور جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ربهام حجاج بإطلالة جذابة مرتدية ملابس كاجوال، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر جذابة.

طرحت منصة watch it البوستر جديد لمسلسل “صدفة” بطولة الفنانة ريهام حجاج والمقرر عرضه فى المارثون الرمضاني 2024.

قصة مسلسل صدفة



تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

وتقدم ريهام حجاج خلال سباق دراما رمضان المقبل، مسلسل صدفة التي تلعب خلاله دور البطولة، إذ تؤدي دور مدرسة تاريخ تتعرض لكثير من الصراعات والمشكلات في حياتها الشخصية، وتشعر خلال الأحداث أنها بلا هدف، في إطار اجتماعي شيق ممزوج بالكوميديا بين حياتها خارج المدرسة وداخلها مع الطلاب، حسب ما أظهره البرومو التشويقي.

