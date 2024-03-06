وزير خارجية الأردن الأسبق: إسرائيل لا تستطيع تصفية القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، إن الجهود المصرية الأردنية، تتركز على وقف دائم لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف المعشر، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا تزالا الهوة بعيدة بين إسرائيل وفلسطين، حيث يصر الجانب الفلسطيني على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، فيما يصر الجانب الآخر على هدنة مؤقتة لـ 6 اسابيع ثم استئناف العمليات العسكرية، ومن ثم حتى اليوم ليس من الواضح الوصول لهدنة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن المحاولات المصرية الأردنية هدفها كسر الحصار، وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن إسرائيل لا تستطيع تصفية القضية ولن تستطيع تهجير الشعب الفلسطيني، وأخشى أن يصبح حل الدولتين من المستحيلات، فحتى يكون ممكنا لا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بإرادة دولية.