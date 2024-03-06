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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أرملة «حلمي بكر» تفجّر مفاجأة حول منع فنان كبير من دخول بيتهما.. لهذا السبب|فيديو

صدى البلد

قالت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر،  لـ"صدى البلد" إن زوجها الراحل منع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، من دخول بيتهما بناء على رغبتها بسبب بعض الحملات الإعلامية التي صدرت منذ سنوات وتحدثت عنها، مؤكدة أنها ليست في مشاكل مع النقابة كمؤسسة لكن مع بعض الأشخاص فيها، موضحة: حلمي بكر منع مصطفى كامل من دخول البيت بناء على رغبتي لأنه تسبب في شوشرة إعلامية.. معندناش مشكلة مع النقابة كمؤسسة.. لكن لينا مشاكل مع أشخاص معينة". 

 

وأكدت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، أثناء العزاء،  أن نجل زوجها “هشام” يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ووصلت له بعض المعلومات الغلط من بعض الأشخاص الذين أداروا ضدها حملة إعلامية خلال الفترة الأخيرة من مرض زوجها، وأكدت على أنه ليست هناك أي خلافات بينهما .


واختتمت سماح القرشي: «هشام ابن جوزي عايش في أمريكا ووصل له كلام مغلوط من الناس اللي شنّوا حرب إعلامية مبتذلة.. أكيد هشام هيعرف الصح فين.. ومفيش خلاف بينا علشان يكون فيه صلح وقريب هتشوفونا مع بعض.. لما لقيت فيه هجوم من أخواته على الإسعاف وفيه الجثمان.. قررت الإبلاغ عن اللي بيحصل.. وكان غصب عني إن الجثمان يدخل الثلاجة.. ومفيش حد يجرؤ يخطف الأستاذ حلمي بكر وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب وتطلب من الناس الدعاء له».

 

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