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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميشيل أوباما تحسم موقفها من الترشح للانتخابات الأمريكية 2024

ميشيل أوباما
ميشيل أوباما

كشفت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، مجددًا موقفها من الترشح للسباق الرئاسي لعام 2024، نافية بشكل حاسم التكهنات حول ترشحها.

وحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فمن خلال مديرة اتصالاتها، كريستال كارسون، نقلت ميشيل دعمها الثابت لإعادة انتخاب الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مما عزز موقفها بقوة خارج الساحة الانتخابية.

وقالت كريستال كارسون لشبكة "إن بي سي نيوز" "لقد أوضحت ميشيل مرارًا وتكرارًا على مر السنين أنها لا تتصور نفسها مرشحة للرئاسة".

وأضافت أنها تدعم بكل إخلاص الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس في حملتهما لإعادة انتخابهما”.

ويأتي هذا التوضيح وسط شائعات وآمال مستمرة بين بعض الأوساط الديمقراطية لترشح ميشيل أوباما، وهو ما انعكس في استطلاع أجرته شركة "راسموسن" مؤخرًا يشير إلى تفضيل ميشيل كمرشحة محتملة على نائبة الرئيس هاريس بين الديمقراطيين.

وعلى الرغم من الرغبة الواضحة في زعامتها، فقد أعربت ميشيل باستمرار عن إحجامها عن الدخول في معارك السياسة الانتخابية.

ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بايدن كامالا هاريس

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