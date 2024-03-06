عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عرابي يكشف كواليس اعتذاره عن عدم تدريب منتخب مصر

صدى البلد

كشف أسامة عرابي مدرب الأهلي السابق كواليس اعتذاره عن عدم تدريب منتخب مصر ضمن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

 

وقال عرابي خلال حواره مع كريم رمزي في برنامج "رقم 10" على القناة الأولى: "تلقيت اتصالا من إبراهيم حسن مدير المنتخب وعرض علي التواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني".

 

وأضاف: "اعتذرت للكابتن إبراهيم حسن، وأكدت له أن تواجدي ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني شرف كبير، ولكن لدي ظروف خاصة تمنعني من التواجد في الوقت الحالي".

 

وأكد عرابي أنه تربطه علاقة قوية بالثنائي حسام وإبراهيم حسن منذ كانا معه في النادي الأهلي والعلاقة الطيبة مستمرة إلى الآن.

 

وتوقع عرابي أن يحقق المنتخب الوطني نجاحات كبيرة تحت قيادة حسام حسن وجهازه الفني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مصطفى بكري يشن هجوما على أكاذيب الدويري: مصر أشرف ممن يحركونك

عدم مشاركة إمام عاشور في مران الأهلي الأخير .. السبب صادم

كهربا بينه وبين ربنا عمار.. إعلامي: نجم الأهلي خارج لقاء الكأس

6 أسابيع.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي

ترشيحاتنا

نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

إعلام أمريكي: الوسطاء عرضوا هدنة قصيرة بين إسرائيل وحماس كخطوة "لبناء الثقة"

بايدن يفوز في 14 ولاية ويتقدم في كاليفورنيا بانتخابات الثلاثاء الكبير

شنطة شماريخ.. أحمد سليمان يكشف حقيقة منع حقيبة من السفر ببعثة الزمالك للسعودية

وزير الخارجية الفلسطيني يصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية

انخفاض بنسبة 20%.. شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية تعلن مفجأة سارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم|كم مرة تزوج والد الفنانة سهام جلال؟ وهذا سبب عقدتها من الزواج

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

إقبال تاريخي على شراء السيارات الطائرة من Alef.. لن تصدق سعرها

على بُعد أمتار.. تقنية في سيارات فولفو تنبّه السائقين للحوادث |كيف ذلك؟

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ