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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد واشنطن.. نيكي هيلي تفوز بـ فيرمونت خلال الثلاثاء الكبير

نيكي هيلي
نيكي هيلي

فازت المرشحة الجمهورية، نيكي هيلي، بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فيرمونت يوم الثلاثاء الكبير، مما يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من تحقيق اكتساح للانتصارات في هذا اليوم.

 

وحسب وكالة “فرانس برس”، فازت هيلي أيضًا بالعاصمة واشنطن مطلع الأسبوع الجاري، لكنها تتخلف كثيرًا عن ترامب وتواجه دعوات للانسحاب من السباق لمواجهة الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

واحتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيطرة على سباقات الحزب الجمهوري في يوم الثلاثاء الكبير .

جاء ذلك بعد فوزه في 11 ولاية في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري.

 

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ترامب خلال حفل المراقبة الليلية الخاص بالانتخابات في منتجع مارالاجو في بالم بيتش: “كانت هذه ليلة رائعة ويومًا رائعًا، لقد كانت فترة زمنية لا تصدق في تاريخ بلادنا”.

 

وتوقعت شبكة "سي إن إن" أن يفوز ترامب في الانتخابات التمهيدية في 11 ولاية على الأقل من ولايات الثلاثاء الكبير: ألاباما وأركنساس وكولورادو وماين ومينيسوتا وماساتشوستس ونورث كارولينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا.

وشكر ترامب عائلته ومديري حملته سوزي وايلز وكريس لاسيفيتا وكذلك طاقم حملته، لافتًا إلى أن "أمريكا دولة منقسمة للغاية".

وتعهد بتوحيد الولايات المتحدة قريبًا، مهاجمًا بايدن في خطابه إذ قال "سنفوز بهذه الانتخابات لأنه ليس لدينا خيار آخر".

وذكرت شبكة “سي إن إن” في وقت سابق أن فريق ترامب يدرك أنه لن يتجاوز عتبة المندوبين الليلة ليصبح المرشح الجمهوري المفترض، ولكن الأمل هو أن يؤمن عددًا كافيًا من المندوبين لضمان تحقيق هذا الإنجاز في وقت مبكر من يوم الثلاثاء المقبل، 12 مارس. 

وتأمل الحملة أيضًا أن يؤدي الفوز النهائي الليلة إلى إجبار منافسته الوحيدة في الحزب الجمهوري، نيكي هيلي، على الانسحاب من السباق.

نيكي هيلي فيرمونت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ترامب واشنطن

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